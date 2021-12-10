В Нижнем Новгороде благоустроили популярную среди туристов набережную Федоровского

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 декабря. /ТАСС/. Масштабное благоустройство одного из самых популярных мест у туристов и местных жителей - набережной Федоровского - завершили в Нижнем Новгороде к юбилею города. Комплексных работ на территории не было около 10 лет, из Парка 800-летия открываются виды в том числе на стрелку Оки и Волги, стадион построенный к чемпионату мира по футболу в России, Нижегородскую ярмарку, а также на собор святого благоверного князя Александра Невского.

Площадь благоустройства составила почти 7,5 га. Работы на объекте проходили с апреля 2021 года. Проект удалось реализовать благодаря поддержке фонда "Газпром". Как рассказал журналистам генеральный директор Фонда поддержки социальных инициатив "Газпрома" Владимир Приймак, "Газпром" принял решение о поддержке на основании запроса от местных жителей. "Такое решение было принято на основании запроса местных жителей, который был инициирован губернатором в честь знаменательной даты - 800-летия вашего чудесного города и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер поддержал его", - рассказал Приймак.

Набережная Федоровского находится в центре города неподалеку от Нижегородского кремля на правом берегу Оки, впадающей в Волгу. Это место является одним из самых популярных у туристов и местных жителей. Благодаря своему географическому расположению - на высоком берегу - с набережной открывается вид на закаты, которые притягивают большое количество людей. Одно из неофициальных названий Нижнего Новгорода - столица закатов.

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович подчеркнул, что набережная Федоровского - это одно из титульных и главных пространств города. Он отметил, что проект готовили две архитектурные команды - Институт развития городской среды области и команда, привлеченная "Газпромом".

"В итоге получился прекрасный симбиоз. Теперь этот Парк 800-летия станет одной из ключевых точек 800-летия в принципе в Нижнем Новгороде. Сюда и раньше много людей приходило смотреть на закат, но все разочаровывались инфраструктурой и вдохновлялись природой. Сейчас, на мой взгляд, это противоречие снято - можно вдохновляться и природой, и архитектурой, и инфраструктурой. Это пространство 100% будет жить, в следующем году - это будет одно из самых популярных пространств города", - рассказал Олег Беркович.

О реализации проекта

Набережная носит имя выдающегося советского ученого, доктора геолого-минералогических наук Николая Михайловича Федоровского. История набережной началась еще в 1834 году после посещения Нижнего Новгорода Николаем I. Он предложил план развития города, в том числе обустройство Верхне-Окской набережной. Свой современный вид территория обрела в 1960-х годах XX века. Тогда здесь построили многоквартирные дома, пешеходные мосты через овраги и гостиницу.

Комплексного благоустройства территории не было около 10 лет. В прошлом году по программе "Среда 800" состоялись исследования территории и общественные обсуждения с нижегородцами. Эксперты выявили основные проблемы, к которым отнесли неудовлетворительное состояние тротуаров, мостов и лестниц, отсутствие мест отдыха и затененных участков, заросшие склоны, недостаточное освещение, отсутствие туалетов и дополнительных точек притяжения.

Изначально проект был не таким масштабным, но благодаря привлечению внебюджетных средств удалось значительно увеличить объем работ. Соглашение о сотрудничестве губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Трудно было поверить в начале года, что этот объект будет в конечном итоге таким. Когда мы начинали этот проект, он был существенно скромнее. Он был красивый, он был продуманный, но его масштабы выросли, когда к нам присоединился "Газпром", - рассказал Олег Беркович.

Концепция нового парка

На набережной Федоровского выполнили мощение пешеходного променада и обустроили дороги и тропинки на склоне. Также выполнили озеленение территории, устройство амфитеатров, спортивной и детской площадок. Здесь появились площадки для выгула собак, подрядчик выполнил ремонт покрытий и ограждений пешеходных мостов через Сергиевский и Успенский овраги.

Основная идея концепции парка - создание так называемого театра природных действий - масштабного общественного пространства с комфортными условиями для досуга, наблюдения за природой и активного отдыха. Рельефный парк располагается таким образом, что связывает нижнюю и верхнюю части центра города при помощи сети благоустроенных террас. Террасную часть благоустроили по концепции Института развития городской среды региона, которую разработали вместе с нижегородцами в 2020 году по программе "Среда 800". Основной задачей было органично интегрировать разные функциональные зоны в существующий ландшафт набережной.

Сейчас пешеходный променад представляет собой широкое безбарьерное пространство. Все существующие ограждения заменили на деревянный настил, включающий места для отдыха: лавки, лежаки, скамейки, столики, модули отдыха с деревьями, а также стеклянные беседки, защищающие от ветра и дождя. Малые архитектурные формы выдержаны в едином стиле. Еще одним важным объектом благоустройства стал деревянный амфитеатр, смонтированный на склоне. Он спускается с площадки, где расположен памятник Максиму Горькому, до первой террасы. Посетители смогут смотреть на проходящие мероприятия, любоваться закатами и комфортно проводить время.

Одним из самых заметных изменений стала инсталляция из 300 светильников с функцией динамического освещения с разными программами. С наступлением темноты она загорается цветом солнца на закате и какое-то время сохраняет его после захода. В пасмурные дни эффект заката возникает без солнца. Инсталляция в темное время суток хорошо видна с противоположной - Заречной части города, а также с автомобильных мостов через Оку. Еще одна идея, воплощенная в световой инсталляции, - это посвящение отдельных светильников годам рождения жителей и гостей города. Каждый посетитель может ввести на терминале год своего рождения и соответствующий светильник начнет подсвечиваться своим цветом, пуская "волны" вокруг. При этом на терминале можно будет прочитать, какие важные события произошли в этом году.

"Это большой и колоссальный труд. Труд тех, кто это задумал, труд тех, кто это воплотил. Радует, что мы достигли таких результатов. Я во многих регионах был, но вид и вправду завораживает. Сейчас я прохожу и испытываю неподдельное человеческое удовлетворение от того, что мы все сделали такое чудесное дело, такой чудесный и красивый подарок", - рассказал Владимир Приймак.