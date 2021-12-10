Newsmax поместил фотографию Путина на обложку

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Американский консервативный журнал Newsmax поместил на обложку декабрьского номера фотографию президента России Владимира Путина с бокалом шампанского и подписью "после Трампа Путин становится хозяином мира". Соответствующие снимки обложки журнала появились в соцсетях, их подлинность подтвердил исполнительный директор журнала Кен Чандлер в эфире телеканала Newsmax, входящего в ту же медиаструктуру, что и печатное издание.

Номер приурочен к прошедшим во вторник телефонным переговорам президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Журнал и одноименный телеканал, входящие в одну медиаструктуру Newsmax Media, последовательно поддерживают бывшего президента США Дональда Трампа, который в преддверии и после российско-американских контактов несколько раз низко оценил способность нынешнего американского президента на равных вести диалог с российским лидером.

Некоторые американские политики подвергли журнал критике за такую обложку. Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец из Иллинойса Адам Кинцингер в Twitter назвал Newsmax "пропагандой".