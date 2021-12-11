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Пандемия COVID-19

СМИ: Сингапур одобрил вакцинацию детей от пяти лет препаратом Pfizer

Прививки начнут делать в конце месяца, отмечает газета The Straits Times

СИНГАПУР, 11 декабря. /ТАСС/. Минздрав Сингапура одобрил препарат консорциума Pfizer - BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает в субботу газета The Straits Times.

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"Межведомственная группа по борьбе с распространением COVID-19 одобрила рекомендации экспертного комитета по вакцинации принять препарат для иммунизации детей этой возрастной группы", - указывается в сообщении ведомства. Как ожидается, прививки начнут делать в конце месяца.

Эксперты считают, что "преимущества перевешивают риски для детей, особенно на фоне сохраняющейся локальной передачи вируса и появления штамма "омикрон", отметили в Минздраве.

Вакцинация будет проходить с интервалом в 21 день между первой и второй прививкой, пояснили в министерстве.

На сегодняшний день в Сингапуре полный курс иммунизации прошли 87% всех жителей, или 96% тех, кто по возрасту или по состоянию здоровья может быть вакцинирован.

Теги
СингапурПандемия COVID-19
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