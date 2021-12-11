Повышенное давление и морозная погода без осадков сохранятся 11 декабря в Москве

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Переменная облачность, гололедица и температура до 13 градусов мороза ожидаются в субботу в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 13 до 11 градусов мороза, в ночь на воскресенье - от 14 до 12 градусов мороза.

В Подмосковье температура днем опустится до 14 градусов мороза, ночью - до 16 градусов ниже нуля.

Синоптики прогнозируют восточный и юго-восточный ветер скоростью 5-10 м/с и гололедицу. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в регионе до 11:00 мск воскресенья.

Атмосферное давление в регионе составит 761 мм ртутного столба.