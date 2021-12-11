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Пандемия COVID-19

Индонезия начнет вакцинацию детей от коронавируса старше шести лет с 24 декабря

Полную иммунизацию от коронавируса прошли 37% жителей Индонезии

СИНГАПУР, 11 декабря. /ТАСС/. Индонезия начнет вакцинацию детей от коронавируса старше шести лет с 24 декабря. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения республики Данте Саксоно Харбувоно.

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"Местные власти смогут начать вакцинацию детей в возрасте от шести до 11 лет, если они выполнили задачу по иммунизации населения на 70%", - приводит его слова в субботу газета The Straits Times. По словам чиновника, прививки "будут делаться с 24 декабря".

Ранее агентство по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило для вакцинации детей китайский препарат Sinovac. Кроме того, проводятся исследования другой китайской вакцины Sinopharm.

К настоящему моменту полную иммунизацию от коронавируса прошли 37% жителей Индонезии.

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ИндонезияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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