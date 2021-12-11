В Азербайджане работники госорганов до 1 февраля должны пройти полную вакцинацию

БАКУ, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Азербайджана обязали всех сотрудников госорганов страны до 1 февраля следующего года пройти вакцинацию по меньшей мере двумя дозами прививки от коронавируса. Соответствующее постановление принял кабинет министров страны, сообщил в субботу оперштаб при правительстве.

"С 1 февраля 2022 года все работники госорганов, а также медицинских, фармацевтических, научных и образовательных учреждений, независимо от формы собственности, должны иметь сертификат о вакцинации как минимум двумя дозами прививок от коронавируса или документ об иммунитете после выздоровления от COVID-19, либо сертификат о противопоказаниях к вакцинации", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство объявило о ряде послаблений карантинного режима. В частности, с 13 декабря возобновляется деятельность бань и саун. Лица старше 18 лиц, пользующиеся их услугами, обязательно должны пройти вакцинацию двумя дозами прививки от коронавируса либо иметь сертификат об иммунитете.

В новогоднюю ночь объектам общественного питания, которые в обычные дни должны закрываться в 00:00, разрешено работать до 02:00 (01:00 мск).

Установлены также правила для новогодних веселий. Согласно им, участников таких мероприятий должно быть не более 150 человек. При этом все участники старше 18 лет должны иметь документ о полной вакцинации. От всего обслуживающего персонала требуется пользоваться медицинскими масками, перчатками и другими средствами индивидуальной защиты.

Вакцинация населения от коронавируса в Азербайджане началась 18 января. По данным оперативного штаба при правительстве, всего в республике к 10 декабря сделано более 10,8 млн прививок. При этом свыше 4,6 млн человек (из 10-миллионного населения) получили обе дозы вакцины. Более 1 млн человек вакцинировались бустерной дозой. Всего за время пандемии в Азербайджане подтверждено 602 137 случаев заражения коронавирусом, 573 034 человека выздоровели, 8 055 пациентов скончались от осложнений.