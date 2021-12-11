Опыт Москвы используют для повышения качества помощи в реанимациях Челябинской области

ТАСС, 11 декабря. Группа врачей-реаниматологов из Челябинской области отправится в больницу № 40 в Москве для обмена опытом и улучшения качества оказания медпомощи в регионе, в частности в реанимационных отделениях. Об этом сообщил в субботу министр здравоохранения области Юрий Семенов на международном медицинском форуме "Современные технологии в организации инфекционной безопасности регионов. COVID-19: Новый вызов" в Уфе.

"Сейчас группа наших реаниматологов выезжает в сороковую больницу города Москвы для обмена опытом и для улучшения качества оказания медицинской помощи, особенно в реанимации и [при] использовании аппаратов ЭКМО, (которые перекачивают и насыщают кровь кислородом - прим. ТАСС)", - отметил он.

Семенов добавил, что осенью московские коллеги посещали инфекционную больницу региона, которая может принять до 700 пациентов. Услуги учреждения очень востребованы в период пандемии, в нем создана мощная диагностическая база - работают два компьютерных томографа, один из которых мобильный, операционная, эндоскопическая служба, аппарат ультразвукового исследования.

В сентябре с рабочей поездкой в Челябинскую область приезжал главный врач больницы № 40 в Коммунарке, главный внештатный специалист Москвы по анестезиологии и реаниматологии Денис Проценко. Во время поездки он посетил красную зону областной инфекционной больницы, пообщался с представителями медицинского сообщества региона и чиновниками.