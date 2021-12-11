В Краснодар вылетел рейс, возвращенный в Шереметьево из-за сигнала о разгерметизации

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. Пассажиров рейса Москва (Шереметьево) - Краснодар, возвращенного утром в субботу после вылета из-за сигнала о разгерметизации, доставит резервное воздушное судно, сообщили журналистам в пресс-службе компании "Аэродинамика".

"Рейс КЛ-161 вылетел из Москвы в 12:45, ориентировочное прибытие в Краснодар - в 14:35", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "разгерметизации не было, произошло ложное срабатывание сигнализации". "Пилот выпустил маски в салон. Заход на посадку [прошел] в штатном режиме. Аварийная тревога в аэропорту Шереметьево не объявлялась, самолет благополучно приземлился", - сообщили в компании.

Также уточняется, что пассажиры были высажены в аэровокзал Шереметьево. Им предоставили резервное судно.

По предварительным данным, в субботу примерно в 06:30 мск на борту самолета рейсом Шереметьево - Краснодар сработала сигнализация разгерметизации кабины с выпуском кислородных масок для пассажиров. Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Пострадавших нет, борт от полетов отстранен. Транспортная прокуратура проводит проверку.