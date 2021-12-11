Книгу о репрессированных жителях Екатеринбурга издали на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Электронная книга о жертвах репрессий "Екатеринбург репрессированный", которая содержит архивные данные о судьбах более сотни репрессированных в Екатеринбурге и исследования уральских историков, издана в Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Музея истории Екатеринбурга.

"Над созданием книги трудились известные уральские историки, журналисты, сотрудники Музея истории Екатеринбурга - авторы отразили различные этапы и практики политических репрессий, начиная с послереволюционного террора и заканчивая борьбой с инакомыслием конца 1940-х - середины 1980-х годов", - сказали в музее.

Книга состоит из двух томов: в первый вошли научно-исследовательские статьи, во второй - материалы о судьбах более ста жертв репрессий - театральном режиссере Ефиме Брилле, исследователе Пауле Рикерте и многих других.

Научный редактор монографии, доктор исторических наук Виктор Кириллов рассказал ТАСС, что работа над проектом велась три года. Он уточнил, что издание является своего рода книгой памяти, в которой исследование общих проблем политических репрессий отражено наряду с материалом о судьбах конкретных людей, основанным на архивных документах, их интервью и воспоминаниях. "Перед авторским коллективом стояла непростая задача - аккумулировать исследовательские работы известных уральских историков - специалистов по истории политических репрессий в Екатеринбурге-Свердловске. Вторая, не менее важная задача - собрать документальный материал по персоналиям репрессированных и дополнить научно-исследовательские работы статьями и очерками о судьбах жертв политических репрессий", - добавил он.

Книга издана в цифровом формате и доступна для бесплатного скачивания.