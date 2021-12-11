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На улицах Москвы установили более 4 тыс. световых конструкций

В этом году в столице пройдет традиционный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Более 4 тыс. световых конструкций украсили улицы Москвы этой зимой. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Вчера включили праздничное освещение. Более 4 тыс. оригинальных световых конструкций украсили улицы, площади и парки Москвы - в центре и в обычных жилых районах. В самое темное время года они будут дарить нам тепло и праздничное настроение. С наступающим 2022-м годом, друзья", - написал мэр.

В этом году в Москву вернулся традиционный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". С 10 декабря по 9 января жителей и гостей столицы ждут на ярмарках, катках и фестивальных площадках по всему городу. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в программу в этом году не вошли мастер-классы, но все остальные элементы любимого фестиваля на месте, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Мероприятия фестиваля "Путешествие в Рождество" пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям необходимо придерживаться социальной дистанции и носить маски.

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