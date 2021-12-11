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Пандемия COVID-19

Глава Минздрава ФРГ считает, что COVID-19 не получится полностью победить за четыре года

По словам Карла Лаутербаха, который выступает за всеобщую вакцинацию, прививки - это "не личное дело" каждого

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Коронавирус вряд ли получится полностью победить в ближайшие годы. Об этом заявил глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах в интервью, которое опубликовано в субботу в газете Bild.

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"В обозримом будущем - за четыре года - у нас не получится полностью победить коронавирус. Нужно быть реалистами", - сказал он.

По словам министра, который выступает за всеобщую вакцинацию, прививки - это "не личное дело" каждого. Как подчеркнул Лаутербах, от того, как быстро будут делаться бустерные прививки, зависит строгость ограничений в Германии.

Как считает глава Объединения семейных врачей ФРГ Ульрих Вайгельд, летом нужно будет проходить ревакцинацию еще раз.

Лаутербах в последние годы был депутатом Бундестага от Социал-демократической партии Германии, экспертом в области здравоохранения. Широкую известность в обществе он получил на фоне пандемии. Политик посещал различные телевизионные шоу в качестве эксперта и нередко выступал с радикальными прогнозами, многие из которых не сбылись. Его назначение на должность министра здравоохранения стало неожиданностью для политических наблюдателей.

Теги
ГерманияПандемия COVID-19
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