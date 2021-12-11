Строительство двух инфекционных госпиталей запущено в ходе медицинского форума в Уфе

УФА, 11 декабря. /ТАСС/. Строительство двух новых инфекционных госпиталей в городах Сибай и Туймазы началось в субботу в Башкирии. На международном медицинском форуме "COVID-19: новый вызов", который проходит в Уфе. Глава региона Радий Хабиров вышел на видеосвязь с представителями муниципалитетов, которые заявили о полной готовности к основным строительным работам, после чего дал старт возведению объектов.

"Сложно прогнозировать, как будет развиваться коронавирус, появляются новые виды инфекции, и поэтому мы подумали, что надо построить новые инфекционные госпитали. Один в западной части республики, где довольно густонаселенная территория, и другой на юге - в Сибае. Ну и самое главное, что коронавирус все-таки когда-то уйдет, но эти больницы останутся, они спокойно перепрофилируются в обычные медучреждения с родильным залом, хирургическим отделением", - сообщил Хабиров.

По словам премьер-министра правительства республики Андрея Назарова, новые госпитали будут построены менее чем за два месяца за счет параллельного выполнения работ - сюда входит и проектирование, строительство, оснащение и оформление требуемых документов.

Ранее сообщалось, что строительство объектов будет профинансировано из регионального бюджета, на эти цели власти региона планируют направить 2,5 млрд рублей. Площадь каждого госпиталя составит около 9 тыс кв. метров, при строительстве будут использованы быстровозводимые конструкции. Ранее в регионе были построены инфекционные больницы в Уфе и Стерлитамаке.

Международный медицинский форум "COVID-19: новый вызов" проходит в Уфе 11 декабря. Он посвящен технологиям организации инфекционной безопасности регионов, укреплению материально-технической базы для оказания медпомощи больным с инфекционными заболеваниями.

В форуме принимают участие глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, премьер-министр правительства региона Андрей Назаров, председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов и другие. По видеосвязи к обсуждению вопросов на форуме подключились министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич, директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан Азамат Дюсенов, главный врач городской клинической больницы № 40 Москвы Денис Проценко и другие.