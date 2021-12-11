Украина на три года отказала во въезде российской певице

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) запретили на три года въезд в страну прибывшим из Турции двум гражданам Российской Федерации, которые, как считают в Киеве, незаконно посещали Крым.

"Сотрудники ГПСУ продолжают меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц, незаконно посещающих временно оккупированные территории Украины. Двух таких иностранцев, мужчину и женщину - граждан РФ, обнаружили пограничники отдельного КПП "Киев" в одном из столичных аэропортов. Они прибыли в Киев рейсом из Стамбула. Россиянам отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года", - говорится в сообщении ведомства в Facebook без указания имен и фамилий.

Пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на территорию Крыма, в том числе посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы. "Было также установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов", - отметили в ведомстве. На Украине россияне планировали провести концерт.

Предположительно, речь идет об исполнительнице Марии Гусаровой (Mary Gu). Она сообщила в Instagram, что украинские пограничники запретили ей въезд. По ее мнению, запрет "безосновательный, без какой-либо доказательной базы".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. Украинские власти запрещают въезд в страну российским гражданам, которые, по мнению Киева, незаконно посещают полуостров.