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Инновационный научно-технологический центр планируют создать в Муроме при поддержке РАН

Для реализации проекта планируется привлечь федеральное финансирование

ТАСС, 11 декабря. Российская академия наук планирует привлечь федеральное финансирование для создания на базе "Муроммашзавода" во Владимирской области инновационного научно-технологического центра по разработке систем и устройств, в том числе для радиоастрономии, робототехники, станкостроения. По соглашению, которое подписали 11 декабря на Владимирском инвестиционном конгрессе, работа по формированию центра начнется в 2022 году, сообщила пресс-служба администрации региона.

"РАН намерена привлечь федеральное финансирование. Инновационный научно-технологический центр будет заниматься исследованиями и разработкой высокоточных адаптивных систем, устройств и механизмов различного назначения для их применения в радиоастрономии, робототехнике, станкостроении, автомобилестроении и точном машиностроении. <...> Реализация проекта повысит привлекательность Владимирской области для высококвалифицированных кадров, а также придаст дополнительный стимул развитию кооперации и интеграции науки в производство", - говорится в сообщении.

Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта подписали врио губернатора Александр Авдеев, вице-президент РАН Юрий Балега, глава Мурома Евгений Рычков и первый заместитель гендиректора производственного объединения "Муромский машиностроительный завод" Сергей Баранов. "С инициативой создания центра на базе "Муроммашзавода" выступила Российская академия наук, которая высоко оценила опыт предприятия в разработке и производстве высокоточных мехатронных узлов. Это новое направление для применения компетенций в мехатронике муромский завод освоил в процессе участия в проекте модернизации Сибирского солнечного радиотелескопа", - отметили в пресс-службе.

"Муроммашзавод" открылся в 2005 году на базе бывшего завода имени Орджоникидзе в Муроме, предприятие специализируется на производстве редукторов и сложной мехатроники, изготавливает продукцию для многих видов промышленности (автомобилестроение, рельсовый транспорт, оборонно-промышленный комплекс). Компания включает в себя производственно-инженерный комплекс в Муроме, оснащенный передовым оборудованием, а также научно-технический центр предприятия, где разрабатываются перспективные продукты, расположенный в Томске. Партнерами предприятия являются ведущие российские НИИ и университеты.

Владимирский инвестиционный конгресс проходит 9-11 декабря на площадке "Суздаль Арена". В нем принимают участие российские политики, бизнесмены, инвесторы, предприниматели. В рамках мероприятия будут работать 19 тематических секций, посвященных разным сферам инвестиционной деятельности.

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