Инновационный научно-технологический центр планируют создать в Муроме при поддержке РАН

ТАСС, 11 декабря. Российская академия наук планирует привлечь федеральное финансирование для создания на базе "Муроммашзавода" во Владимирской области инновационного научно-технологического центра по разработке систем и устройств, в том числе для радиоастрономии, робототехники, станкостроения. По соглашению, которое подписали 11 декабря на Владимирском инвестиционном конгрессе, работа по формированию центра начнется в 2022 году, сообщила пресс-служба администрации региона.

"РАН намерена привлечь федеральное финансирование. Инновационный научно-технологический центр будет заниматься исследованиями и разработкой высокоточных адаптивных систем, устройств и механизмов различного назначения для их применения в радиоастрономии, робототехнике, станкостроении, автомобилестроении и точном машиностроении. <...> Реализация проекта повысит привлекательность Владимирской области для высококвалифицированных кадров, а также придаст дополнительный стимул развитию кооперации и интеграции науки в производство", - говорится в сообщении.

Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта подписали врио губернатора Александр Авдеев, вице-президент РАН Юрий Балега, глава Мурома Евгений Рычков и первый заместитель гендиректора производственного объединения "Муромский машиностроительный завод" Сергей Баранов. "С инициативой создания центра на базе "Муроммашзавода" выступила Российская академия наук, которая высоко оценила опыт предприятия в разработке и производстве высокоточных мехатронных узлов. Это новое направление для применения компетенций в мехатронике муромский завод освоил в процессе участия в проекте модернизации Сибирского солнечного радиотелескопа", - отметили в пресс-службе.

"Муроммашзавод" открылся в 2005 году на базе бывшего завода имени Орджоникидзе в Муроме, предприятие специализируется на производстве редукторов и сложной мехатроники, изготавливает продукцию для многих видов промышленности (автомобилестроение, рельсовый транспорт, оборонно-промышленный комплекс). Компания включает в себя производственно-инженерный комплекс в Муроме, оснащенный передовым оборудованием, а также научно-технический центр предприятия, где разрабатываются перспективные продукты, расположенный в Томске. Партнерами предприятия являются ведущие российские НИИ и университеты.

Владимирский инвестиционный конгресс проходит 9-11 декабря на площадке "Суздаль Арена". В нем принимают участие российские политики, бизнесмены, инвесторы, предприниматели. В рамках мероприятия будут работать 19 тематических секций, посвященных разным сферам инвестиционной деятельности.