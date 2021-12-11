Театр юного зрителя в Кабардино-Балкарии откроют в августе 2022 года после капремонта

НАЛЬЧИК, 11 декабря. /ТАСС/. Здание театра юного зрителя в Нальчике в Кабардино-Балкарии отремонтируют к августу 2022 года на средства нацпроекта "Культура". Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе главы и правительства региона.

"Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков проинспектировал ход капитального ремонта здания театра юного зрителя, который ведется с 2020 года в рамках регионального проекта "Культурная среда" по национальному проекту "Культура". Работы на объекте идут с опережением графика, их завершение планируется в августе 2022 года - к 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики", - говорится в сообщении.

Ранее приняли решение разместить ТЮЗ Нальчика, который не имел своей сцены, в здании танцевального зала, расположенного в курортной части города. Новый проект кардинально расширил возможности старого здания, который сделает его многофункциональным, отмечают специалисты. Здесь можно будет проводить большие детские праздники с постановками ТЮЗ, художественные выставки, различные форумы.

"Внутренние помещения, включая цокольный этаж, отремонтированы и готовы к завершающему этапу. Произведена замена инженерных коммуникаций и систем водоснабжения, в здании будет обустроено отопление. Строители полностью заменили окна, будет произведен монтаж системы вентиляции, зал оснастят современным оборудованием для проведения массовых мероприятий", - добавили в пресс-службе.

Согласно поручениям главы республики, здание театра юного зрителя не утратит своего исторического облика, станет еще одним центром детского и юношеского творчества в столице Кабардино-Балкарии, заверили местные власти.