Суд в Бразилии постановил требовать от въезжающих в страну ковид-паспорт

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 декабря. /ТАСС/. Наличие сертификата о вакцинации от COVID-19 должно быть обязательным условием для въезда в Бразилию. Соответствующее решение вынес в субботу судья Федерального верховного суда Бразилии (STF) Луис Роберту Баррозу, сообщает телеканал CNN Brasil.

В четверг власти Бразилии опубликовали новые санитарно-миграционные меры, согласно которым путешественники, направляющиеся в страну, должны предоставить при посадке на рейс сертификат о вакцинации от COVID-19. В случае его отсутствия они должны будут по прибытии в конечный пункт провести в карантине пять дней, после чего сдать тест на коронавирусную инфекцию.

По мнению судьи, отмечает телеканал, решение исполнительной власти не запрещать не привитым от коронавируса въезд в страну, оставляя фактически без возможности проверки соблюдение ими предписанного карантина, "создает ситуацию полного отсутствия контроля и неэффективности правовой нормы". Таким образом перевозчики уже сейчас должны начать требовать предоставления сертификатов о вакцинации от COVID-19 от пассажиров, направляющихся в Бразилию.

Вместе с тем Баррозу предложил вынести данный вопрос на рассмотрение пленума высшей судебной инстанции страны. Заседание назначено на 15 декабря.