Венесуэла получила первые партии вакцины "Спутник Лайт"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 декабря. /ТАСС/. Первые партии российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" были доставлены в Венесуэлу. Об этом ТАСС сообщил в субботу посол России в южноамериканской республике Сергей Мелик-Багдасаров.

Говорят, что подъем заболеваемости связан с вакцинами. Это правда?

"Второй борт со "Спутником Лайт" только что приземлился в Каракасе", - сказал он. Ранее в субботу венесуэльский телеканал Venezolana de Televisión​​​​ сообщил о прибытии в страну первой партии российской вакцины.

Венесуэла одобрила применение вакцины "Спутник Лайт" в мае этого года. Прибывшие дозы власти республики планируют использовать для ревакцинации привившихся. "Отгрузки отечественного препарата реализуются в беспрецедентно сжатые сроки: законтрактованная Каракасом вакцина - 7 млн доз - на днях будет передана в полном объеме", - говорится в распространенном пресс-релизе посольства.

По данным венесуэльских властей, свыше 80% жителей страны уже привились от ковида. С начала пандемии в республике коронавирусом заразились 437 тыс. человек, умерли 5 229 заболевших.