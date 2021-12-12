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Пандемия COVID-19

Мишустин утвердил продление упрощенного порядка ввоза в РФ медизделий для борьбы с ковидом

Упрощенная процедура позволит получить необходимые документы для ввоза и использования медицинских изделий в максимально короткие сроки

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до 2025 года упрощенного порядка ввоза медицинских изделий для борьбы с COVID-19, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства.

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"В России продлевается упрощенный порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что упрощенная процедура позволит получить необходимые документы для ввоза и использования медицинских изделий в максимально короткие сроки. Такой порядок должен был действовать до 2022 года, теперь он продлевается еще на три года. Кроме того, до 1 января 2025 года продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на использование медицинских изделий.

На заседании президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией 7 декабря Мишустин отметил, что мера позволит не допустить нехватки различных расходных материалов и тест-систем, средств индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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