Мишустин утвердил продление упрощенного порядка ввоза в РФ медизделий для борьбы с ковидом

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до 2025 года упрощенного порядка ввоза медицинских изделий для борьбы с COVID-19, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства.

"В России продлевается упрощенный порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что упрощенная процедура позволит получить необходимые документы для ввоза и использования медицинских изделий в максимально короткие сроки. Такой порядок должен был действовать до 2022 года, теперь он продлевается еще на три года. Кроме того, до 1 января 2025 года продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на использование медицинских изделий.

На заседании президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией 7 декабря Мишустин отметил, что мера позволит не допустить нехватки различных расходных материалов и тест-систем, средств индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких.