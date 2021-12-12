Строительство соломбальской набережной в Архангельске возобновят в 2023 году

АРХАНГЕЛЬСК, 12 декабря. /ТАСС/. Строительство новой набережной в Соломбальском округе Архангельска продолжится в 2023 году, сообщил в ходе прямой линии в воскресенье губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"На следующий год мы уже заявку <...> направили для привлечения финансирования, оказалось, что работы требуют чуть больше денег, чем закладывалось. В начале 2022 года мы должны решить вопрос по источникам финансирования, за 2022 год - доделать проектно-сметную документацию, и с 2023 года - начать строительно-монтажные работы, и за два года, я надеюсь, завершить [работы]", - сказал Цыбульский.

Работы по укреплению правого берега Северной Двины на острове Соломбала начались в 2017 году. Проект был рассчитан на три года, его стоимость составляла около 500 млн рублей. Сначала планировалось провести берегоукрепление на участке более 800 м, затем благоустройство территории как прогулочной зоны и обустройство комфортных спусков к воде.

Но работы были прерваны и в настоящее время не ведутся. "Когда начали работы, геодезия, геология оказалась несколько другой. Условно говоря, река живет своей жизнью. Она начала подмывать часть берегоукрепления, которая потребовала изменения проектного решения, - добавил Цыбульский. - В связи с тем, что подрядчик и так не укладывался в сроки, обозначенные в контракте, мы приняли решение разорвать этот контракт для того, чтобы поправить - это завершается - проектно-сметную документацию, исходя из тех новых обстоятельств, которые вскрылись в процессе работ".

На данном участке причинами разрушения берега являются воздействие сильных течений и льда во время ледохода, а также волн в период штормов.