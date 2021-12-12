В Москве установили бюст дважды Героя СССР Иссы Плиева

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 декабря. /ТАСС/. Бюст дважды Героя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Республики, генерала армии, уроженца Северной Осетии Иссы Плиева установили в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом ТАСС сообщил президент Фонда культуры им. Азанбека Джанаева Заур Джанаев.

"Установка бюста великому Иссе Плиеву - это не только дань уважения выдающемуся сыну России, но и мощный стимул для возрождения патриотического духа подрастающего поколения. Его открытие приурочили к ознаменованию 80-летней годовщины контрнаступления под Москвой. Генерал армии, наш земляк вновь встал в строй со своими боевыми товарищами, выдающимися военачальниками СССР во главе с верховным главнокомандующим Иосифом Виссарионовичем Сталиным, бюсты которых украшают Музей Победы", - сказал Джанаев.

Автором бюста, который установили в музее у входа в диораму "Контрнаступление под Москвой", является один из востребованных осетинских скульпторов Арсен Дзбоев.

В 2017 году в рамках проекта "Дорогой славы от Америки до Азии", инициатором и организатором которого является Фонд культуры им. А. Джанаева, в Монголии открыли памятник Плиеву, которого еще в 1930-е годы командировали в Улан-Батор, где он служил советником и инструктором в штабе военного училища. В августе 1945 года он освобождал монгольский народ от японских милитаристов. В 2020 году его имя присвоили средней школе №49 Улан-Батора. В день празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне памятник Герою СССР открыли также на Кубе на мемориале советским воинам.

Ожидается открытие памятника Плиеву на мемориале союзных армий СССР и Монголии в провинции Хэбэй в Китае. Там же в музее развернут экспозицию о жизни и ратном пути Плиева.

Генерал армии Исса Плиев родился в 1903 году в селении Старый Батако в нынешнем Правобережном районе Северной Осетии. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в Московской и Сталинградской битвах, в Мелитопольской, Березнеговато-Снигиревской, Одесской, Белорусской, Будапештской и Пражской операциях. За форсирование реки Южный Буг, в боях за Одессу и проявленные при этом мужество и героизм Плиеву присвоили звание Героя Советского Союза, за успехи в разгроме Квантунской армии стал дважды Героем Советского Союза. С июля 1962 года по май 1963 года командовал группой советских войск на Кубе во время секретной операции "Анадырь".