Физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Кабардино-Балкарии в День Конституции РФ

НАЛЬЧИК, 12 декабря. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Баксане, который строили в рамках нацпроекта "Демография". Церемонию приурочили к Дню Конституции Российской Федерации, сообщили в воскресенье в пресс-службе главы и правительства региона.

"В городском округе Баксан заработал новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Олимп" в парке Мира, культуры и отдыха, открытие которого приурочили к Дню Конституции Российской Федерации. ФОК построен в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" и предназначен для тренировочных занятий, сборов и проведения соревнований различного уровня по вольной борьбе", - говорится в сообщении.

В комплексе ежедневно будут заниматься более 100 воспитанников спортивных школ округа, на втором этаже здания располагаются теннисный и тренажерный залы. В новом спорткомплексе тренеры провели свое первое занятие - тренировку с воспитанниками секции вольной борьбы спортивной школы олимпийского резерва Баксана.

Посетивший торжество глава региона Казбек Коков вручил паспорта граждан Российской Федерации юным жителям городского округа Баксан, пожелал им успехов и ярких достижений, отметили в пресс-службе. "Быть гражданином нашей великой страны - это большая честь и огромная ответственность. Конституция Российской Федерации позволяет нам двигаться, развиваться, смотреть в будущее. Именно этот документ позволяет нам сегодня иметь статус государственности республики, укрепляет нашу республику и другие субъекты Российской Федерации. В Конституции прописано, что мы должны сохранять свое культурное наследие и изучать родные языки, именно этот документ позволяет нам жить единой большой семьей на территории Российского государства", - сказал Коков.

В 2022 году реализацию национальных проектов на территории муниципалитета продолжат. Как сообщил Коков в своем выступлении, в Баксане начнется строительство крупной современной школы. Сдачу объекта в эксплуатацию наметили на 2023 год. Также планируется завершение начатой в 2021 году по программе модернизации реконструкции второго поликлинического отделения центральной районной больницы городского округа Баксан и Баксанского района. На 2022 год намечен и капитальный ремонт двух школ, приведут в нормативное состояние дорогу по улице Боева. Одним из наиболее значимых объектов станет строительство Баксанского группового водопровода, которое планируется завершить в 2023 году, напомнили в пресс-службе.