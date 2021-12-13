Ученые разработают климатический паспорт Алтайского края в 2022 году

БАРНАУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. Ученые Алтайского края в 2022 году разработают климатический паспорт региона, в котором будет дана оценка углеродному статусу территории и выработаны предложения по поглощению углекислого газа. Об этом ТАСС сообщил советник ректора Алтайского государственного технического университета Лев Коршунов.

"Это климатический паспорт, который будет определять территорию края с точки зрения ее характеристик по поглощению углекислого газа. В документе будут содержаться обобщенные показатели того, что происходит в экологии региона, предполагаемые климатические изменения природы, учитывая все производства в крае. Это своеобразный паспорт здоровья, характеризующий экономику и производство в регионе. Документ должен быть разработан в 2022 году, и его основная задача - дать характеристику территории с точки зрения углеродной нейтральности", - сказал Коршунов.

Он отметил, что в паспорте будут описано влияние производств на климатические процессы в регионе, а также риски, связанные с изменением климата. Ученые намерены оценить потенциал Алтайского края в части сокращения выбросов и поглощения парниковых газов.

"Мы считаем, что климатический паспорт будет особо востребован предприятиями, экспортирующими продукцию в зарубежные страны Евросоюза, где с 2023 года предлагается сделать обязательным требование климатической ответственности для ввозимой продукции. Продукция, не соответствующая этим требованиям, будет облагаться пошлиной. Алтайская продукция, экспортируемая за рубеж, должна соответствовать требованиям климатической ответственности, что снизит новую финансовую нагрузку, и использовать освободившийся финансовый ресурс для развития края", - подчеркнул Коршунов.

Документ аккумулирует в себе и способы уменьшения выбросов углекислого газа - например, модернизации технологий производства в сельском хозяйстве, воспроизводство лесов.

Ранее сообщалось, что регион уже начал работы по переходу промышленности к требованиям "зеленой экономики": вузы края приняли участие в конкурсе Минобрнауки РФ по созданию карбонового полигона. Кроме того, минувшей осенью в регионе высадили около 30 тыс. саженцев кедра в рамках первого лесного проекта по поглощению углерода - это позволит компенсировать углеродные выбросы в атмосферу. Данный проект планируется использовать и для восстановления защитных лесополос.