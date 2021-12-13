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В Якутии первый компонент вакцины от коронавируса получили 70,1 % взрослого населения

Первично привились 502 381 человек

ЯКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Первый компонент вакцины от коронавируса получили в Якутии свыше 502,3 тыс. человек, что составляет 70,1% взрослого населения. Об этом сообщила в понедельник журналистам заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

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"Первым компонентом привиты 502 381 человек, 70,1% взрослого населения", - сообщила Балабкина.

Свыше 80% жителей вакцинировано в восьми районах Якутии - Абыйском, Аллаиховском, Верхнеколымском, Жиганском, Ленском, Момском, Нижнеколымском, Среднеколымском. В Якутске привито 73,8% взрослого населения.

По данным оперштаба Якутии, за последние сутки выявлено 225 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 80 - в Якутске. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за все время пандемии в регионе зарегистрировано 73 425 случаев заражения коронавирусом, 67 739 человек выздоровели, умерли 1 726.

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РоссияЯкутияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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