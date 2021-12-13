Австралия откроет 15 декабря границы для студентов и владельцев четырех категорий виз

СИДНЕЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Границы Австралии откроются 15 декабря, но для значительно меньшего числа иностранных граждан. Как сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Грег Хант, право въехать в страну получат только студенты и владельцы четырех категорий виз.

По словам главы ведомства, правительство Австралии не намерено отказываться от плана открыть границу страны, несмотря на двухнедельную задержку, вызванную появлением омикрон-варианта коронавируса. "29 ноября мы заявили, что намерены открыть границы 15 декабря и после обсуждения в Национальном кабинете и консультаций премьер-министра страны с главным санитарным врачом это решение осталось неизменным", - сказал Хант, выступая перед журналистами. Он также отметил, что разрешение на въезд в Австралию получат только иностранные студенты, квалифицированные мигранты, получившие приглашение от работодателя, сезонные рабочие из стран тихоокеанского региона и владельцы семейных и гуманитарных виз.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон позднее заявил, что 15 декабря границы будут открыты также для туристов из Японии и Южной Кореи. Об этом глава правительства заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. "Это стало возможным благодаря тому, что [Южная] Корея и Австралия поделились друг с другом опытом борьбы с COVID-19", - сказал он, отметив, что Южная Корея добилась "выдающихся успехов в борьбе с вирусом".

Условиями для въезда на территорию Австралии будут двукратная иммунизация одобренной австралийскими властями вакциной и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Границы Австралии были закрыты на въезд и выезд в марте 2020 года на фоне пандемии. С ноября 2021 года власти страны разрешили полностью привитым гражданам путешествовать за границу и возвращаться без карантина, однако ограничили международное сообщение двумя аэропортами - в Сиднее и Мельбурне. Непривитые граждане имеют возможность вернуться на родину, но обязаны провести двухнедельный карантин в одном из государственных изоляторов. Въезд в Австралию для иностранных граждан по-прежнему запрещен, исключение сделано лишь для путешественников из Новой Зеландии и Сингапура. Планировалось, что с 1 декабря 2021 года разрешение на въезд и выезд получат также владельцы австралийских виз и иностранцы, пребывающие в стране с временной визой, однако из-за появления штамма "омикрон" эти планы были отменены.