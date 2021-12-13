Президент ЮАР переносит COVID-19 в легкой форме

ПРЕТОРИЯ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса, у которого накануне был выявлен коронавирус, переносит заболевание в легкой форме. Об этом сообщил в понедельник местный новостной портал News 24 со ссылкой на администрацию президента (АП) ЮАР.

"Глава государства пребывает в хорошем настроении, но находится под наблюдением врачей министерства обороны, - говорится в коммюнике АП. - Президент, полностью прошедший вакцинацию, сейчас находится на самоизоляции в Кейптауне". Подчеркнуто, что на предстоящие семь дней он временно передал свои полномочия вице-президенту страны Дэвиду Мабузе.

Рамапоса почувствовал себя плохо в минувшее воскресенье после того, как присутствовал в Кейптауне на поминальной службе в честь умершего 11 ноября бывшего президента ЮАР Фредерика Виллема де Клерка. ПЦР-тест показал, что он заразился коронавирусом. Однако АП не сообщает, какой именно штамм COVID-19 стал возбудителем болезни. Сейчас в стране абсолютное большинство заболевших COVID-19 инфицированы омикрон-штаммом, который у полностью вакцинированных людей переносится в легкой форме и не требует госпитализации.