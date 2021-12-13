Воспитанники училищ Минобороны уйдут на расширенные зимние каникулы из-за коронавируса

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Осенние каникулы в довузовских учебных заведениях Минобороны РФ были перенесены и добавлены к зимнему отпуску на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщили журналистам в ведомстве.

"Воспитанники суворовских, нахимовских военно-морских училищ, президентских кадетских корпусов и пансионов воспитанниц Минобороны России в соответствии с учебно-календарным планом начинают убывать в зимний каникулярный отпуск. В связи со сложившейся санитарно-эпидемической обстановкой данный отпуск увеличен за счет перенесенных и добавленных к нему осенних каникул", - отметили в Минобороны.

Там добавили, что все воспитанники, уезжая в отпуск в разные регионы страны, проходят обязательное медицинское обследование. По возвращении учащиеся пройдут сплошное превентивное тестирование.

Кроме того, отметили в Минобороны, "по прибытии из отпусков воспитанники в возрасте от 12 до 15 лет смогут пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции отечественным лекарственным препаратом для подростков "Гам-ковид-вак-М", который был зарегистрирован Минздравом России в ноябре текущего года, прошел две фазы клинических испытаний и уже показал свою безопасность и эффективность".

В ведомстве добавили, что иммунизация будет проводиться исключительно с согласия родителей, а с 15 лет - только при наличии письменного информированного добровольного согласия подростка и при отсутствии у него медицинских противопоказаний.

С августа 2020 года в Вооруженных силах РФ проводится масштабная прививочная кампания личного состава старше 18 лет. На сегодняшний день полный курс ковидной вакцинации прошли более 1,5 миллиона человек.