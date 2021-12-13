В Амурской области с начала года переехали работать в села и небольшие города 45 медиков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 декабря. /ТАСС/. В медицинские учреждения Амурской области в 2021 году по программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер" трудоустроены 45 докторов и фельдшеров. Это на пять специалистов больше, чем годом ранее, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения области.

"Привлечь врачей и фельдшеров удалось в рамках программ "Земский доктор", "Земский фельдшер". На работу в медицинские организации привлекли 35 врачей с предоставлением единовременной компенсационной выплаты в 2 млн рублей и 10 фельдшеров с предоставлением единовременной компенсационной выплаты в 1 млн рублей", - говорится в сообщении. Для сравнения, в 2020 году по программе было трудоустроено 30 докторов и 10 фельдшеров.

Среди привлеченных в этом году врачей - терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, офтальмологи, эндокринологи, онкологи.

Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" реализуются в Амурской области с 2012 года и предусматривают единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты, либо города с населением до 50 тыс. человек. Размер выплат врачам с 2018 года составляет 2 млн рублей, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерско-акушерских пунктов - 1 млн рублей.