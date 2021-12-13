Открытие стационара онкологического диспансера в Улан-Удэ откладывается до 2022 года

УЛАН-УДЭ, 13 декабря. /ТАСС/. Стационар онкологического диспансера в Улан-Удэ начнет работать в полную силу в 2022 году. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель управления капитального строительства правительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Строительство онкодиспансера в столице Бурятии началось в 2011 году. В 2013 была введена в эксплуатацию первая очередь - здание лучевой терапии. Работы по запуску второй очереди, включающей поликлинику, были приостановлены в 2016 году из-за нехватки финансирования, но в 2018 году республика получила около 2 млрд рублей на продолжение работ, летом 2019 года поликлиника, рассчитанная на 250 посещений в день, была введена в эксплуатацию. В 2020 году возникли проблемы с поставкой оборудования, тогда сроки открытия стационара перенесли на 2021 год.

"В этом году выполнены строительно-монтажные работы, ведется установка оборудования, медработники проходят учебу. Готовим документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию, до конца декабря разрешение получаем. В следующем году передадим объект Минздраву Бурятии, они пройдут лицензирование", - сказал Урбанов.

Общая стоимость проекта - 3,4 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей - стоимость высокотехнологичного медицинского оборудования. "Это будет четырехэтажное здание. Пять палат интенсивной терапии, отделение хирургии, стационар на 150 коек", - уточнил Урбанов. Общая площадь онкодиспансера составит порядка 19 тыс. кв. метров.

Строительство и оснащение онкодиспансера в Бурятии ведется по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Главная цель национального проекта - сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет и более.