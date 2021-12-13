В Удмуртии к 2025 году хотят обеспечить все малые населенные пункты мобильной связью

ТАСС, 13 декабря. Власти Удмуртии с опережением плана рассчитывают завершить работы по обеспечению мобильной связью всех малых населенных пунктов, в которых проживает от 100 до 500 человек. Об этом в понедельник на аппаратном совещании органов госвласти сообщил министр цифрового развития республики Тимур Меджитов.

"В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" президентом поставлена задача обеспечить мобильной связью все населенные пункты от 100 до 500 жителей до 2030 года. Мы, Александр Владимирович [Бречалов, глава Удмуртии], ставим себе задачу в три раза сократить этот срок и до 2025 года обеспечить все малые население пункты от 100 до 500 жителей мобильной связью: 2G - это "голос", и 4G - в формате высокоскоростного мобильного интернета", - сказал Меджитов.

В пресс-службе министерства ТАСС уточнили, что на данный момент остается 320 таких населенных пунктов.

По словам Меджитова, в ноябре провели голосование за приоритетность включения в программу, первая квота будет состоять из 45 населенных пунктов на 2022 год. "Кроме того, мы структурируем дополнительно региональный проект "Сельсовет" - это порядка 50 населенных пунктов на следующий год. Таким образом у нас цифра должна достичь 250 населенных пунктов за 2021 - 2022 годы", - пояснил министр.

Он отметил, что в этом и следующем году в Удмуртии построят почти 200 объектов мобильной связи.

Нацпроект "Цифровая экономика" предполагает ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Благодаря его реализации создают условия для высокотехнологичного бизнеса, повышается конкурентоспособность страны на глобальном рынке, происходит укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.