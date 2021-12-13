Житель Волжского отсудил у мэрии компенсацию за повреждение автомобиля дорожным знаком

ВОЛГОГРАД, 13 декабря. /ТАСС/. Житель города Волжский Волгоградской области отсудил у местной администрации более 100 тыс. рублей за механические повреждения его автомобиля от падения дорожного знака. Об этом в понедельник сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Решением Волжского городского суда Волгоградской области с администрации Волжского в пользу Игоря С. взыскана сумма ущерба - 81 600 рублей, расходы на оформление нотариальной доверенности - 1 500 рублей, расходы на оплату услуг представителя - 15 000 рублей, а также расходы по оплате госпошлины - 2 828 рублей", - сказали в пресс-службе, добавив, что решение вступило в законную силу.

Сообщается, что в апреле этого года на припаркованный у городского парка автомобиль Toyota RAV 4 упал дорожный знак, из-за чего машина получила механические повреждения.