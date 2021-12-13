В России зафиксировали 1 121 смерть из-за коронавируса за сутки. Это минимум с 26 октября

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 121 против 1 132 днем ранее, до 290 604. Это минимум с 26 октября, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, опубликованных в понедельник.

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Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,89%.

В частности, за сутки в Московской области был зарегистрирован 61 летальный случай, в Санкт-Петербурге - 60, в Воронежской области - 43, в Волгоградской области и Красноярском крае - по 36.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 29 558 против 29 929 днем ранее, до 10 046 454. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,3%.

В частности, за сутки было выявлено 1 999 случаев в Московской области, 1 968 - в Санкт-Петербурге, 812 - в Краснодарском крае, 694 - в Самарской области, 670 - в Пермском крае.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, составляет 985 934, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 28 561, до 8 769 916. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 87,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки в Московской области выписали 2 147 пациентов, в Ростовской области - 805, в Челябинской области - 794, в Воронежской области - 712, в Нижегородской области - 707.