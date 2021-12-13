Яровая предложила предоставлять услуги соцобслуживания по месту пребывания нуждающихся

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россияне должны иметь возможность получать социальное обслуживание не только по месту регистрации, но и по месту пребывания. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в понедельник на заседании президиума Совета законодателей.

"Необходимо предусмотреть получение социального обслуживания не только по месту регистрации гражданина, а по месту его пребывания", - сказала она.

По словам Яровой, если жизненная ситуация требует социальной поддержки, то "глупо требовать обращаться за ней по месту регистрации".

Кроме того, вице-спикер предложила разработать меры ответственности за нарушения законодательства о социальном обслуживании из-за бюрократии и равнодушия. "Когда человек оформляет инвалидность, получает средства реабилитации и с этим сталкивается, должен быть механизм ответственности [со стороны работников, чиновников]", - сказала Яровая. По ее словам, помимо безусловных извинений со стороны должностных лиц, должны действовать и дополнительные меры.