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ГИБДД Москвы призвало водителей и пешеходов к осторожности на дороге из-за сильного тумана

Также пешеходам рекомендуют надеть яркую верхнюю одежду или прикрепить на нее световозвращающие элементы

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов быть осторожными на дороге из-за ожидающихся сильного снегопада и тумана. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

"По прогнозам столичных синоптиков, в вечерний час пик ожидается обильный снегопад, а в ночь образуется туман, что приведет к ухудшению видимости до 200-500 метров. Такие условия некомфортны для управления автомобилем и неблагоприятны для дорожной безопасности. С учетом прогноза просим автолюбителей отказаться от поездок на личном транспорте в вечерние часы", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что если поездка неизбежна, то следует понижать скорость движения, повышать внимание. Также следует соблюдать безопасную дистанцию и не забывать включать внешние световые приборы, дополнительно используя противотуманные фары.

"Пешеходам также следует быть особенно внимательными и аккуратными при переходе проезжей части", - добавили в пресс-службе, подчеркнув, что делать это следует только на пешеходных переходах. Также в ГИБДД рекомендуют пешеходам надеть яркую верхнюю одежду или прикрепить на нее световозвращающие элементы.

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