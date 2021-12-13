Путин считает, что решения КС в пользу людей повышают доверие к судебной системе

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высоко оценил тот факт, что граждане выигрывают споры в Конституционном суде (КС) РФ.

"То, что люди выигрывают, это очень хорошо. Это говорит о том, что чем более профессиональными будут решения, тем больше будет доверия к судебной системе в целом. Поэтому это очень важно", - сказал глава государства на встрече в понедельник с председателем КС Валерием Зорькиным.

Со своей стороны председатель Конституционного суда отметил, что жалобы граждан становятся более грамотными. "Видимо, постепенно люди уже узнают, что можно требовать от Конституционного суда, а по каким вопросам надо идти в ЖЭК или, скажем, в суд общей юрисдикции, или к участковому инспектору", - сказал он.

"Это говорит о повышении правовой грамотности людей", - добавил в ответ президент.

Зорькин также рассказал, что у Конституционного суда сложились "вполне деловые", профессиональные отношения с Верховным судом. "Верховный суд уважительно относится к нашим решениям. Ведь можно было как - полуигнорировать, мы бы где-то стали перетягивать одеяло. Я как-то уже об этом говорил - не все страны переходного периода обошли безболезненно эту ситуацию", - добавил Зорькин.

Глава государства на это заметил, что в России такое "было во взаимоотношениях между Арбитражным судом и Верховным".