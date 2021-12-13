Яровая предложила ввести электронную запись в федеральные медцентры

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести электронную запись для получения помощи в федеральных медцентрах. Об этом она заявила в понедельник на заседании президиума Совета законодателей.

"Электронная запись в федеральные центры сегодня отсутствует, но мы подошли к уровню развития, когда электронная запись в федеральные центры должна появиться, в том числе и электронная форма справки "057" (направление из поликлиники)", - сказала Яровая.

Она отметила, что сейчас пациент не может попасть ни в один федеральный центр без этой справки. "При этом нередко человеку предлагают поехать на далекую Камчатку или Сахалин, чтобы взять в натуральном виде эту справку. Это просто даже не вчерашний, а позавчерашний день. А самое главное - это ограничивает в получении высокотехнологичной медпомощи", - сказала Яровая.

Она также предложила конкретизировать сроки плановой телемедицины. "Как представитель Дальнего Востока с полной уверенностью могу говорить, что телемедицина - это реальная помощь прежде всего врачам для квалифицированной диагностики, принятия своевременных решений... 14 дней - это срок лечения по ОМС. А если у нас телемедицина - 14 дней, то мы фактически выходим за саму возможность оказания качественной медицинской помощи", - сказала депутат.

Кроме того, Яровая предложила ввести обмен медицинскими данными между учреждениями без участия пациентов. "Предлагаем установить обмен данными между медучреждениями без участия пациента и без создания дополнительных информационных систем при согласии самого пациента", - сказала депутат. Она отметила, что это даст возможность человеку не собирать бесконечное количество справок, если ему нужно обратиться в другое медицинское учреждение.