Свердловские власти создают в регионе департамент туризма для реализации нацпроекта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области создают в регионе департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства для выполнения ключевых показателей нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник.

"Со следующего года в стране стартует реализация национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". С учетом этого круг полномочий региона в сфере туризма значительно расширяется. Новый департамент будет работать на достижение ключевых показателей нацпроекта", - цитирует департамент заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина.

Как уточнили в департаменте, новый исполнительный орган начнет свою работу с 1 января 2022 года. В числе прочих задач нового департамента - поддержка приоритетных направлений развития туризма, в том числе социального, сельского, детского и самодеятельного туризма, а также аккредитация гидов.

Ранее сфера туризма в Свердловской области находилась в ведомстве Министерства инвестиции и развития Свердловской области.