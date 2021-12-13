Русский дом в Пномпене передал гуманитарную помощь камбоджийскому детскому дому

ХАНОЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Русский дом в Пномпене по случаю предстоящих новогодних и рождественских праздников передал гуманитарную помощь детскому дому в камбоджийской провинции Мондолькири. Об этом сообщила ТАСС в понедельник директор Русского дома в Пномпене, руководитель представительства Россотрудничества в Камбодже Ирина Цацулина.

По ее словам, у Русского дома в Пномпене доброй традицией стали гуманитарные акции в предновогодние и рождественские дни. В этот раз команда Русского дома побывала в гостях в Государственном детском доме провинции Мондолькири. Детям были переданы в дар школьные канцелярские принадлежности, продукты питания и новогодние подарки. "Надеемся, что эта встреча положит начало крепкой дружбе и долгому сотрудничеству. Мы всегда будем рады видеть воспитанников детского дома в нашем центре", - отметила руководитель представительства Россотрудничества.

Заместитель директора детского дома Хем Вибол рассказала, что в нем живут дети-сироты и дети из малообеспеченных неполных семей. "Большинство ребят - представители этнических меньшинств. Когда они попадают к нам, то зачастую к 10-11 годам не умеют читать, многие знают, что такое голод, отсутствие жилья и близких людей. Но все равно эти дети не потеряли веру в чудеса и поэтому поддержка, оказанная Русским домом в Пномпене, имеет огромное значение для наших воспитанников", - сказала она.

Помощь Государственному детдому провинции Мондолькири уже не первая гуманитарная акция представительства Россотрудничества в Камбодже за последние месяцы. Ранее Русский дом по случаю Международного дня защиты детей организовал благотворительную акцию, в ходе которой воспитанникам детского дома "Реаксмей" в Пномпене были переданы продукты питания, моющие и дезинфицирующие средства, напитки и сладости. Практическую помощь в борьбе с распространением заболевания COVID-19 оказал Русский дом крупнейшей в Камбодже детской больнице "Кантха Бопха", передав ей в дар партию дезинфицирующего раствора.