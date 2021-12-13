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Пандемия COVID-19

В Венгрии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

Главный санитарный врач Венгрии Сесилия Мюллер сообщила, что большинство новых случаев в стране по-прежнему приходится на штамм "дельта"

ТАСС, 13 декабря. Первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлены в Венгрии. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

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Как уточнила главный санитарный врач Венгрии Сесилия Мюллер в эфире национального телевидения, это первые случаи инфицирования с момента обнаружения данной разновидности коронавируса. Большинство новых случаев COVID-19 в стране по-прежнему приходится на штамм "дельта", добавила Мюллер.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность" ВОЗ. Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен более чем в 60 странах, включая РФ.

Теги
ВенгрияПандемия COVID-19
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