Выплаты пострадавшему от летних подтоплений бизнесу Крыма начнут с 15 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма с 15 декабря начнут выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации на полуострове в июне, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Минэкономразвития России в пятницу перечислило властям Крыма более 352 млн рублей на выплаты бизнесу в Керчи, Ялте и других подвергшихся летом подтоплениям из-за сильных ливней районах полуострова. В конце ноября Аксенов сообщал, что власти республики рассчитывают начать перечисление денег с 10 декабря. По словам председателя правительства Крыма Юрия Гоцанюка, ущерб понесли 542 субъекта малого и среднего предпринимательства. Выплаты производятся по "тулунской схеме", то есть из расчета 6 тыс. рублей за кв. м. Выплата выделяется на ремонт помещений и компенсацию арендной платы за три месяца.

"Субъекты малого и среднего предпринимательства, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации на территории Республики Крым в июне текущего года, начнут получать выплаты уже с 15 декабря. К сожалению, процедура немного затянулась, процесс требовал определенных согласований. Однако на данный момент вопрос решен", - написал Аксенов.

По его словам, правительство России выделило финансовую помощь в республиканский бюджет объемом более 355 млн рублей (с учетом республиканского софинансирования). "На сегодняшний момент подано 248 заявок от Керчи и более 150 заявок от Ялты. По данному списку будут производиться выплаты на проведение ремонта нежилых помещений, зданий, сооружений из расчета не более 6 тыс. рублей за один кв. м, а также компенсация арендной платы за три месяца. Выплаты должны быть завершены 24 декабря текущего года", - уточнил он.

Аксенов также добавил, что "денежные выплаты получит категория граждан, пострадавшая от ЧС на рынках и нестационарных торговых объектах". "Общее количество подобных заявок уже сейчас насчитывает более 600 по Керчи и Ялте. Список не окончательный, поэтому предприниматели могут обратиться к специалистам Фонда поддержки предпринимательства Крыма по телефонам горячей линии: 8 (800) 500 38 59 или 7 (978) 989 00 60, на почту business@minek.rk.gov.ru или в любое из представительств фонда", - написал глава Крыма.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове подтопило дома, эвакуировали их жильцов. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. В августе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.