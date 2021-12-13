Финансирование "дорожного" нацпроекта в Башкирии в 2022 году превысит 4,1 млрд рублей

УФА, 13 декабря. /ТАСС/. Национальный проект "Безопасные качественные дороги" в Башкирии будет профинансирован в объеме свыше 4,1 млрд рублей в 2022 году. Работы планируется провести на 167 объектах, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики в понедельник.

В 2021 году на нацпроект в регионе было выделено 6,1 млрд рублей, из них более 1,7 млрд - средства федерального бюджета.

"Общий объем средств, выделяемых на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году в Республике Башкортостан, - 4,127 млрд рублей. В том числе 1,419 млрд рублей - из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Всего на 2022 год в регионе планиурется провести ремонтные работы на 167 дорожных объектах. Из них 32 относятся к Уфимской агломерации, 36 - к Стерлитамакской. Еще 99 объектов ремонта относятся к дорожной сети регионального и межмуниципального значения, их общая протяженность превышает 170 км, добавили в Минтрансе.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется в России с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".