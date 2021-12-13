Более 145 тыс. "Пушкинских карт" оформили в Подмосковье

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Свыше 145 тыс. жителей Московской области оформили "Пушкинскую карту" для посещения культурных мероприятий. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства культуры в Подмосковье.

"Всего на сегодняшний день в Подмосковье оформлено 145 745 карт - и это второй результат в стране. По карте можно выбрать 700 мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью карты в Московской области приобрели более 3,6 тыс. билетов в театры, музеи, филармонии и дома культуры.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.