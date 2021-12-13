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Запуск рельсовых автобусов улучшит транспортную доступность в Пензенской области

Первый такой автобус начал курсировать 13 декабря

ПЕНЗА, 13 декабря. /ТАСС/. Запуск рельсовых автобусов "Орлан" в Пензенской области позволит улучшить транспортную доступность западных районов региона. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Пензенской области.

"Это позволит полностью решить вопрос железнодорожного транспортного обеспечения проживающих на западном направлении Пензенской области", - цитирует пресс-служба председателя правительства Пензенской области Николая Симонова.

13 декабря начал курсировать первый рельсовый автобус по маршруту станция Пенза-1 - Белинская - Пачелма. По словам Симонова, второй "Орлан" поступит в регион в январе 2022 года.

Рельсовый автобус "Орлан" используется на неэлектрифицированных участках железных дорог. Каждый его вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне установили мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло и санитарные модули, предусмотрены подъемники для кресел-колясок и специализированные места для их крепления. Рельсовый автобус, который начал курсировать в Пензенской области, имеет два вагона, всего в них предусмотрено 133 посадочных места.

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