Народный артист РФ Мацуев и старейший врач России Сумная получили премию "Вера и верность"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Церемония вручения XXVIII Международной премии Фонда Андрея Первозванного "Вера и верность" прошла в понедельник в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). В этом году лауреатами стали пять человек, среди которых народный артист России Денис Мацуев, 90-летний врач-рентгенолог Екатерина Сумная и создатель стратегических ракетных комплексов Юрий Соломонов.

На протяжении многих лет премия "Вера и верность" традиционно вручается в декабре в ГКД. Награда была учреждена в 1992 году и присуждается за заслуги в укреплении российской государственности, межславянского согласия, союза государств, дружественных России, и возрождение духовности. Экспертный совет возглавляет летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Олег Атьков.

Согласно решению жюри, в 2021 году премию получили пять человек. За подвижнические труды в деле возрождения Свято-Введенской Толгской обители лауреатом стала настоятельница монастыря игумения Варвара. Народный артист РФ, президент благотворительного фонда "Новые имена" Денис Мацуев был награжден "за выдающийся вклад в приумножение национального культурного достояния и воспитание юных талантов", а старейший в России врач, продолживший работать и в период пандемии, 90-летняя доктор медицинских наук Екатерина Сумная из Челябинска - "за преданное и верное несение благородного жизненного призвания в медицине".

Председатель правления регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой (Республика Татарстан) Владимир Вавилов получил премию "за подвиг доброты, милосердного служения ближним и огромный вклад в развитие системы паллиативной помощи". Еще одним лауреатом стал генеральный конструктор Московского института теплотехники, создатель стратегических ракетных комплексов "Тополь-М", "Булава" и "Ярс", академик РАН Юрий Соломонов. Его жюри отметило "за верность жизненным принципам и выдающийся вклад в сохранение инженерной школы военно-технических разработок России".

Все лауреаты премии фонда получили знаки "Орденская звезда" и "Святой Всехвальный апостол Андрей Первозванный", представляющие собой ювелирные изделия из серебра с золочением и бриллиантами. Их прикрепили к муаровой ленте победителя.

Среди лауреатов прошлых лет - президент РФ Владимир Путин, патриархи Алексий II и Кирилл, глава Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, народный художник СССР Илья Глазунов, писатель Фазиль Искандер, скульптор Вячеслав Клыков, Герой России Юнус-Бек Евкуров, дирижер Валерий Гергиев, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, народные артистки СССР Алиса Фрейндлих и Людмила Зыкина, народный артист СССР Алексей Баталов, ректор МГУ Виктор Садовничий, спортсменка Елена Исинбаева, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова и другие.