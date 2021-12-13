В Красноярском крае создадут механизмы для развития кинопроизводства и туризма

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Механизмы для привлечения новых туристов, а также отечественных и зарубежных съемочных групп создадут в Красноярском крае с целью развития киноиндустрии в регионе. Соответствующее соглашение подписали глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, губернатор Красноярского края Александр Усс и председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов, сообщили в понедельник в пресс-службе АСИ.

"Стороны договорились развивать кино- и телепроизводство в регионе, создать механизмы для привлечения новых туристов, российских и зарубежных съемочных групп в Красноярский край, организовать и модернизировать в субъекте собственную производственную базу для съемок, реализовывать образовательные проекты, связанные с кино и телевидением. Также соглашение предусматривает формирование и развитие креативного кластера экономики региона, реализацию культурных проектов в сфере кино и телевидения", - говорится в сообщении.

По словам Чупшевой, АСИ и АПКиТ сотрудничают более пяти лет. За это время к проекту "Кино России" присоединились 18 регионов, подчеркнула она. Некоторые из них создали кинокомиссии для организационной помощи съемочным группам, другие пошли на возмещение части затрат, еще часть - к их числу относится и Красноярский край - решили оказать всю возможную поддержку, отметила Чупшева. "Это означает, что руководство региона видит в этом направлении большую перспективу. Уверена, что участие в проекте "Кино России" станет одной из точек роста для региона", - приводятся ее слова в сообщении.

Чтобы стимулировать съемки новых фильмов и телепрограмм, стороны планируют создать в Красноярском крае кинокомиссию, которая будет на месте помогать приехавшим операторским группам, а также субсидировать прибывающие в регион киногруппы. Для поиска самых эффективных вариантов поддержки кино и телевидения АСИ и АПКиТ вместе с представителями региональных властей будут проводить экспертные сессии и круглые столы. Также стороны планируют организовать образовательные семинары и мастер-классы. АСИ, АПКиТ и местные власти будут отслеживать результаты своей работы и анализировать достигнутые социально-экономические эффекты.

АСИ и АПКиТ реализуют проект "Кино России" с 2016 года. Его цель - создать благоприятные условия для кино- и телесъемок в регионах. Для этого в регионе создают кинокомиссию, которая помогает теле- и кинокомпаниям подбирать локации, получать разрешение на съемки и привлекать местные кадры. В проекте уже участвуют Подмосковье, Санкт-Петербург, Калининградская, Новгородская, Ульяновская, Московская, Самарская, Ростовская, Иркутская, Вологодская, Псковская, Нижегородская, Ленинградская, Калужская, Ярославская области, Краснодарский край, Карелия и Адыгея.