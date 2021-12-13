Все авиарейсы, задержанные из-за тумана, прибыли в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 13 декабря. /ТАСС/. Все авиарейсы, задержанные 13 декабря из-за тумана в районе калининградского аэропорта Храброво, прибыли в Калининград. Об этом ТАСС сообщили в дирекции авиаузла.

"Все задержанные рейсы прибыли и отправились в обратном направлении. Аэропорт работает штатно, без сбоев", - сказал собеседник агентства.

Утром 13 декабря три рейса, следовавших в Калининград из Санкт-Петербурга и Москвы, вернулись в аэропорты вылета из-за тумана в Храброво. На 13:30 по местному времени (14:30 мск) с прибытием в Калининград задерживались семь рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка. При этом калининградский аэропорт был открыт, авиакомпании самостоятельно принимали решение о выполнении полетов. Сейчас ситуация стабилизировалась.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 км к северо-востоку от центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения. Маршрутная сеть включает более 25 регулярных направлений полетов, рейсы выполняют 14 авиакомпаний. Пассажиропоток аэропорта за 10 месяцев 2021 года превысил 3,4 млн пассажиров.

С ноября 2021 года для калининградского аэропорта ввели режим открытого неба седьмой степени "свободы воздуха" сроком на пять лет. Иностранные авиакомпании получили возможность выполнять из него полеты в любые государства.