Дополнительный поезд запустят из Петербурга во Псков к Новому году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Дополнительный поезд из Петербурга во Псков назначат на 31 декабря для обеспечения потребностей пассажиров в канун Нового года. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"31 декабря 2021 года для обеспечения перевозки пассажиров в канун новогодних праздников назначается дополнительный поезд в сообщении Санкт-Петербург - Псков. Поезд № 223 сообщением Санкт-Петербург - Псков отправится 31 декабря 2021 года в 14:16 с Московского вокзала и прибудет в Псков в 19:48", - говорится в распространенном сообщении.

По пути во Псков поезд также сделает остановки в Луге, Плюссе и Стругах Красных.