Более 2,3 тыс. социальных контрактов заключили в Калужской области в 2021 году

КАЛУГА, 13 декабря. /ТАСС/. Свыше 2,3 тыс. семей Калужской области, попавших в сложную жизненную ситуацию, получили в 2021 году поддержку по программе "Социальный контракт". На эти цели направлено более 284 млн рублей, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

"В регионе заключено порядка 2 350 социальных контрактов. Это не только мера поддержки доходов семьи на период выплаты, но и новые возможности преодолеть сложную жизненную ситуацию. На это предусмотрено 284,5 млн. рублей. Все они должны быть своевременно и в полном объеме направлены на установленные цели", - сообщил Шапша.

Он отметил, что общий объем финансирования регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" составляет 2,5 млрд рублей. С начала 2021 года меры поддержки получили более 23 тыс. семей.

Для повышения эффективности предоставления мер соцподдержки внедряется так называемое "Социальное козначейство". "Это принципиально новая форма предоставления мер социальной поддержки. Она сокращает сроки, исключает бумажную волокиту. Надо активнее переходить на этой цифровой формат", - добавил Шапша.

Выплаты по социальному контракту предоставляются единовременно или ежемесячно в соответствии с направлением социального контракта, в том числе на переобучение, на мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации, на ведение личного подсобного хозяйства, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".