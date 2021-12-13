Кипр изменил эпидемический статус двух южноамериканских стран и оставил РФ в красной зоне

НИКОСИЯ, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Кипр понизили на семидневный период с 16 по 22 декабря эпидемический статус двух южноамериканских стран - Аргентины и Чили. Об этом свидетельствует очередной недельный реестр деления государств мира на эпидемические категории, который в понедельник опубликовало кипрское министерство здравоохранения.

Согласно внесенным изменениям, Аргентина и Чили перешли из оранжевой зоны, откуда невакцинированным лицам можно было приезжать на Кипр только с одним ПЦР-тестом из страны вылета, в красную. В красной зоне невакцинированным гражданам требуются два ПЦР-теста: к тесту, сданному в течение 72 часов перед вылетом, добавляется еще один, который необходимо пройти уже в аэропорту страны прилета. Однако меры, введенные на острове с целью борьбы с угрозой дальнейшего распространения омикрон-штамма коронавируса и предусматривающие обязательное прохождение ПЦР-теста абсолютно всеми авиапассажирами, прибывшими в кипрские аэропорты из других стран, теперь фактически уравнивают оранжевую зону с красной.

Россия в период с 16 по 22 декабря останется в красной зоне. РФ неизменно находится в ней с мая нынешнего года.

После внесенных изменений красная категория объединяет 49 стран, а оранжевая - 11. В зеленой зоне, из которой невакцинированной части пассажиров можно прилетать на Кипр без ПЦР-теста в стране вылета, числятся 5 стран. Однако они все равно должны сдать тест на коронавирус в аэропорту прилета в связи с мерами, принятыми против распространения омикрон-штамма. Остальные страны включены в серую зону, откуда на Кипр разрешается приезжать только по специальному разрешению с условием последующего пребывания на двухнедельном карантине. Карантин можно сократить до одной недели, если сдать по ее истечении за свой счет диагностический тест, который покажет отрицательную реакцию на коронавирус.

Власти Кипра ввели с 26 ноября запрет на въезд в страну всем, кто в течение последних 14 дней до своего прибытия на остров либо проживал, либо пересекал транзитом территории 8 южноафриканских государств: ЮАР, Намибии, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Мозамбика, Малави и Ботсваны.

Обязательные экспресс-тесты

Сегодня кипрский кабинет министров принял целый комплекс дополнительных мер по борьбе с пандемией, одной из которых стала необходимость для каждого пассажира, который прибыл на остров из другой страны, проходить, начиная с 15 декабря, экспресс-тест на коронавирус через 72 часа после своего прибытия на Кипр.

Как сообщил глава кипрского Минздрава Михалис Хаджипанделас, услуга по взятию быстрых диагностических анализов "будет предоставляться бесплатно в организованных министерством здравоохранения пунктах тестирования при предъявлении посадочного талона и документа, удостоверяющего личность". Однако эта процедура не является обязательной для тех, "кто прошел ревакцинацию третьей дозой" вакцины.