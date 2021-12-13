Калужские власти отложили до 15 января 2022 года введение QR-кодов в регионе

ТАСС, 13 декабря. Власти Калужской области перенесли до 15 января введение системы QR-кодов при посещении общественных мест в регионе, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня вице-премьер правительства России Татьяна Алексеевна Голикова сказала, что анализы на антитела с 2022 года станут основанием для получения сертификата переболевшего [коронавирусом]. В связи с этим мы приняли решение перенести срок введения QR-кодов в Калужской области на месяц - до 15 января", - сказал Шапша.

Как отметил губернатор региона, использование QR-кодов планировалось внедрить в Калужской области с 15 декабря. До этого срока власти региона планировали решить проблему жителей, которые переболели коронавирусом, но не имеют подтверждение об этом, а также создать комфортные условия для прохождения вакцинации от COVID-19. По словам Шапши, прививку от коронавируса сделали более 543 тыс. жителей региона, что уже привело к снижению заболеваемости и числа госпитализаций.

"Также я подписал постановление, которое вводит временное ограничение на работу ресторанов и развлекательных заведений в ночное время", - добавил Шапша.

С начала пандемии в Калужской области выявили более 61 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели свыше 58 тыс. человек, 1 111 пациентов умерли.