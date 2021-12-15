Едут по Сиднею наши казаки. Как в Австралии появились казачьи станицы

"Мы, конечно, по роду, по существу забайкальские казаки, никто не может это отнять", — уверенно и на чистом русском языке говорит Семен Бойков, атаман австралийского отдела Забайкальского войскового казачьего общества. Сейчас в Австралии около 10 тыс. таких забайкальских "по роду и существу" казаков — потомков русских эмигрантов, но вот в казачьем строю — лишь несколько сотен. И, как признается Бойков, передавать традиции молодым становится все сложнее — идет ассимиляция

Большой исход Большая миграция казаков из Забайкалья за рубеж произошла в начале 1920-х годов, с окончанием Гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке. Как писал краевед Владимир Косенков в статье "Принудительная мобилизация как одна из причин эмиграции забайкальских казаков в начале 20-х годов XX века" из сборника "Забайкальское казачество: история и современность", исход этот продлился до 1930-х. "Основными причинами эмиграции казачьего населения современные исследователи считают следующие: участие казаков в вооруженной борьбе против советской власти, политика большевиков, направленная на ликвидацию казачества, коллективизация и массовые репрессии. К указанным причинам эмиграции стоит также добавить принудительную мобилизацию в армию", — отмечал исследователь. Селились казаки со своими семьями сначала на севере Китая — в Харбине, Шанхае, Маньчжурии, поближе к российской, а затем и советской границе с надеждой на скорую перемену обстановки в родной стране. Но Россия осталась советской, а когда после Второй мировой войны началось формирование коммунистической Китайской Народной Республики, казакам пришлось отправляться еще дальше. Так в 1960-е годы забайкальцы добрались до Австралии.

Описание Австралийские казаки и представители греческого православного общества на фоне монумента "Крымские пушки" в Сиднее © Личный архив Екатерины Бойковой

"На другом континенте, в больших городах порой без копейки в кармане приехавшим из Китая забайкальским казакам, их детям, привыкшим работать на земле, пришлось заново, с нуля начинать свою жизнь. Многолетняя работа на стройках и фабриках с утра до ночи, почти без выходных и отпусков позволила им не только выжить, но и обеспечить благополучие своим родным и близким, а затем и помогать родственникам, волею судеб оказавшимся в России", — отмечает в своем исследовании "Песни забайкальских казаков в Австралии: память о большой и малой родине" фольклорист Владимир Кляус, который изучал культуру казачества в Австралии. Кляус считает, что забайкальским казакам Австралии удалось сохранить казачьи песни, причем в таком виде, какой давно утрачен в самом Забайкалье. Духом пахнет Семен Бойков родился и живет в Сиднее, но с детства так сильно проникся наследием старших, что впитал и казачьи традиции, и православную веру, и даже забайкальский говор. "Как старики поют в Австралии казачьи песни, так в России их не поют уже, а если и поют, то по-другому. Мотивы уже не те, слова другие, — с гордостью говорит австралийский атаман Семен Бойков, но постепенно его приподнятое настроение сменяется тревогой. — Я помню, когда еще маленький был, мы лазили под столом у стариков и подслушивали эти песни. К сожалению, мало кто записывал в то время, но за последнее десятилетие для нас это одно из важнейших направлений — записывать стариков, интервью проводить с ними. Ведь очень часто старики уходят, и дети, внуки, правнуки не понимают, кем были эти люди, какое наследие с собой унесли".

Описание Атаман австралийского отдела Забайкальского войскового казачьего общества Семен Бойков © Валерий Матыцин/ТАСС

То, что с каждым новым поколением забайкальские эмигранты все больше становятся австралийцами, теряя свои корни, подметил и бывший атаман Забайкальского казачьего войска Сергей Бобров, который посещал товарищей в Сиднее. "Я вижу, что они поддерживают русский дух, но все равно упускают свою молодежь, идет ассимиляция. То есть австралийские граждане женятся на казачках или выходят замуж за представителей казачества. Бабушки, дедушки уже подальше становятся, прабабушки, прадедушки — совсем далеко, а отцы уже сами не так хорошо прививают русский дух. Вполне возможно, русское население в Австралии исчезнет лет через 50", — считает Бобров. Впрочем, бывший атаман заметил, как любят в Австралии русские песни, причем не только казачьи. Так, по словам Боброва, товарищам за рубежом особенно приятно исполнять "Я люблю тебя, жизнь" и "Офицеры". Ненужный гектар под Самарой Забайкальская диаспора в Австралии остается крупнейшей за пределами России, и местное казачье отделение разными способами старается соответствовать статусу. Потомки русских эмигрантов ежегодно празднуют День Победы и проводят акцию "Бессмертный полк", снимают о себе видеоролики и отстаивают российские интересы в отношениях с властями Австралии. К примеру, в 2021 году казаки попросили вернуть в Россию пушки, которые стояли на вооружении русской армии во время Крымской войны и были захвачены как трофей. Сейчас эту просьбу рассматривает Министерство обороны Австралии. Отдельно австралийский атаман Семен Бойков останавливается на гуманитарной помощи родному краю: "Где можно, мы помогаем всегда. В частности, год назад направили в Забайкалье 40-футовый морской контейнер — 9 тыс. коробок. Провели сборы и укомплектовали этот контейнер церковной утварью, старинными иконами, литературой эмигрантской, а также огромным количеством гуманитарной помощи для детских домов. Это моя бабушка, побывав у себя на родине — ее отец Михаил Георгиевич Тонких родился в 1915 году, похоронен на кладбище в селе Шоноктуй, — вернулась в Австралию и решила отправить туда помощь".

Описание Казак Хуторянский и казачий генерал Сергей Бобров, Софья Бойкова, атаман австралийского отдела Забайкальского войскового казачьего общества Семен Бойков во время гуманитарной миссии в Забайкалье © Личный архив Екатерины Бойковой